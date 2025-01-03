Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського в етері національного маратону. Він також зазначає, що успіхи України на території Росії спростували міф про непереможність російської армії.

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Який вплив мала Курська операція

Зеленський наголосив, що курська операція українських сил в Курській області значно змінила сприйняття війни багатьма країнами, зокрема державами Глобального Півдня, які раніше вважали Росію непереможною.

Курськ дуже сильний козир в усіх перемовинах, особливо з країнами, … Глобального Півдня. Я ніколи не думав, що це на них буде мати такий … великий вплив. Вони були настільки під впливом того, що непереможна Росія, російська армія… І тут ви на території Росії даєте відсіч і тримаєте … більше чотирьох місяців. … А вони збільшують туди контингент і нічого зробити не можуть,

– зазначив президент.

Він зауважив, що навіть суттєве нарощування російських сил у Курській області та залучення військових з Північної Кореї не дали Росії бажаних результатів.

"Вони взяли північнокорейський контингент. Куди вони його направили? Саме туди (Курська область – 24 Канал). Я вважаю, що це їх тактична помилка, бажаю їм їх побільше. І тому 12 000 військових КНДР, які прийшли зі зброєю, також не змогли нічого зробити. І все це працює проти Росії. Це виглядає сильним аргументом за нас", – додав Зеленський.

Крім того, він зазначив, що Курська операція стала ключовим моментом у протидії російській пропаганді, яка прагнула переконати світ у слабкості України.

"Десь влітку навіть в Європі… почались всі ці розмови і діалоги про те, що Україна програє. Тобто навіть не про просто заморозку, Україна програє. Треба вмовляти Путіна, щоб він не окупував всю Україну. І Курська операція просто перевернула все", – наголосив український лідер.