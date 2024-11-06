Російський диктатор боїться, що такий закон може обернутись проти нього, хоча вбити його можуть і без цього. Таку думку 24 Каналу розповів ведучий каналу Ходорковський Live Cергій Асланян, зауваживши, що в Росії священники завжди благословляли своїх солдатів на війну, щоб вбивати.

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Що лякає Путіна

За словами ведучого, Путін підозрює, що таке "нововведення" може обернутись проти нього, саме тому смертна кара в країні заборонена. Хоча, якщо його й колись вб'ють, для цього і закону не буде потрібно. Він дарма думає, що це може статись лише в результаті якогось рішення суду.

Саме тому, у відношенні до Путіна правила застосування такого закону малоймовірні. Однак, враховуючи, що це має бути колегіальне рішення, всім тривожно, що ця смертна кара обернеться проти них,

– зазначив Асланян.

Гундяєв ж не є людиною, яка має хоч якесь відношення до релігії. Ведучий зауважив, що він не патріарх, а "міністр православ'я" разом зі всіма привілеями, включаючи охорону та пайком.

Крім того, на війні є таке поняття, як "полковий священник". Протягом всієї історії країни-агресорки, російський солдат йшов у бій, якого благословляв такий священник та казав "йди і вбивай". Крім того, російські священники завжди благословляли росіян йти вбивати людей інших віросповідань, тобто "ворогів" православних.

Тому Гундяєв, говорячи, що вбивство легітимне в житті християнина, всього-на-всього озвучує те, що вже давно застосовується,

– зауважив ведучий.

До речі, Кіріл також заявив, що "церква ніколи не наполягала на тому, що треба скасувати смертну кару". Водночас додав, що "вітає чинний зараз у Росії мораторій на страти людей".