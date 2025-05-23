Як патріарх Кіріл приховує своє майно

Як повідомляють російські ЗМІ, патріарх Кіріл має псевдонім Іван Захарович Прохоров. Саме під цим ім'ям Гундяєв "ховається" у податковій системі Росії.

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Згідно з розслідуванням журналістів, усі дані Прохорова збігаються з відомою інформацією про Гундяєва. Йдеться, зокрема, про ІПН та дату народження.

Гундяєв Владімір Михайлович

Дата народження 20 листопада 1946 року;

ІПН 770605158903.



Прохоров Іван Захарович

Дата народження 20 листопада 1946 року

ІПН 770605158903.

Така практика не є новою для Росії. Раніше було відомо, що такі псевдоніми використовують російські силовики та чиновники. Наприклад, колишній глава ФСБ Микола Патрушев у податковій системі схований під ім'ям Євгена Петровича Лукова.

Для чого використовуються такі псевдоніми: