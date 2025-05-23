Как патриарх Кирилл скрывает свое имущество

Как сообщают российские СМИ, патриарх Кирилл носит псевдоним Иван Захарович Прохоров. Именно под этим именем Гундяев "скрывается" в налоговой системе России.

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Согласно расследованию журналистов, все данные Прохорова совпадают с известной информацией о Гундяеве. Речь идет, в частности, об ИНН и дате рождения.

Гундяев Владимир Михайлович

Дата рождения 20 ноября 1946 года;

ИНН 770605158903.



Прохоров Иван Захарович

Дата рождения 20 ноября 1946 года

ИНН 770605158903.

Такая практика не является новой для России. Ранее было известно, что такие псевдонимы используют российские силовики и чиновники. Например, бывший глава ФСБ Николай Патрушев в налоговой системе скрыт под именем Евгения Петровича Лукова.

Для чего используются такие псевдонимы: