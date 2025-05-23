Как патриарх Кирилл скрывает свое имущество
Как сообщают российские СМИ, патриарх Кирилл носит псевдоним Иван Захарович Прохоров. Именно под этим именем Гундяев "скрывается" в налоговой системе России.
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Согласно расследованию журналистов, все данные Прохорова совпадают с известной информацией о Гундяеве. Речь идет, в частности, об ИНН и дате рождения.
Гундяев Владимир Михайлович
Дата рождения 20 ноября 1946 года;
ИНН 770605158903.
Прохоров Иван Захарович
Дата рождения 20 ноября 1946 года
ИНН 770605158903.
Такая практика не является новой для России. Ранее было известно, что такие псевдонимы используют российские силовики и чиновники. Например, бывший глава ФСБ Николай Патрушев в налоговой системе скрыт под именем Евгения Петровича Лукова.
Для чего используются такие псевдонимы:
- сокрытия доходов;
- сокрытия имущества;
- обхода санкций;
- регистрации некоторых активов.