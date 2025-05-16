Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Духовный фронт Украины.

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Что известно о краже украшений и при чем здесь патриарх Кирилл

Так, 8 мая на вручение ордена Республики Сербия патриарх Кирилл надел панагию, похожую на ту, которую украли в 2016 году из дома митрополита Александра. Именно такая панагия, была изготовлена в единичном экземпляре лаврскими ювелирами. Украшение принадлежало покойному митрополиту Владимиру (Сабодану).

Патриарх Кирилл в украденной панагии / фото Духовный фронт Украины

Это добавляет новых деталей к делу восьмилетней давности. Напомним, 6 апреля 2017 года в ходе спецоперации Нацполиции при попытке сбыта части похищенного имущества на сумму 500 000 долларов США была задержана группа лиц.

Среди задержанных были двое священников УПЦ МП Степан Бенц и Савенко А.И. Иерей Степан Бенц уже умер, а Савенко Алексей до сих пор является настоятелем храма апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.

Несмотря на задержание 6 человек подозрение в приобретении, получении, хранении или сбыте имущества, полученного преступным путем, получил только Бенц. С ним было заключено соглашение о признании виновности, причем, но другие установленные лица к ответственности привлечены не были.

Митрополит Владимир с украшением, которое впоследствии похитили / фото Духовный фронт Украины

"Остается открытым вопрос, кто именно совершил кражу личных ценностей митрополита Александра, как похищенные вещи оказались у лиц, пытавшихся их продать, и каким образом уникальная панагия могла попасть к патриарху Московскому Кириллу", – указывают активисты.

Кстати, недавно Кабинет министров сделал шаг к запрету УПЦ МП и принял постановление "Об утверждении порядка проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена".