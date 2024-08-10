Яку надбавку можуть отримати пенсіонери у 80 років

Пенсіонери можуть отримати різного роду надбавки. Деякі з цих доплат призначаються автоматично, частина з них оформлюється лише через особисте звернення пенсіонера.

Як отримати надбавку за віком

Пенсіонери старше 80 років мають право на надбавку за віком. Така доплата нараховується автоматично, вона додається до основного розміру пенсії.

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Розмір вікової надбавки для таких осіб складає 570 гривень. Доплата надається за умови, що загальна пенсійна виплата пенсіонера менша ніж 10 340,35 гривні.

Кому надається доплата за станом здоров'я

Вікова доплата надається, починаючи з 70 років. ЇЇ розмір прямо залежить від віку особи: пенсіонери від 70 років до 74 років включно отримують 300 гривень, особи від 75 до 79 років включно – 456 гривень.

Пенсіонери, які мають погіршений стан здоров'я, можуть отримати спеціальну надбавку. Ця доплата надається за таких умов:

пенсіонер, старший за 80 років;

отримує пенсію за віком;

проживає на самоті;

має потребу у догляді від сторонніх осіб (соціальних працівників).

Розмір такої надбавки складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто, зараз це 944 гривні.

Щоб отримати таку надбавку, потрібно звернутись у ПФУ зі спеціальною заявою та документами, що підтверджують погіршений стан здоров'я.