Коли пенсіонери отримають додатково 1000 гривень до пенсії
Пенсіонери мають змогу збільшити свої виплати, завдяки надбавкам. Про те, хто з українців отримає 1000 гривень до пенсії у грудні, читайте далі.
Яку надбавку можуть отримати пенсіонери
Пенсіонери з погіршеним станом здоров'я мають право на отримання спеціальної надбавки, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".
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Розмір цієї надбавки визначається як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто, зараз цей показник складає – 944 гривні.
Нагадаємо! Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1 січня 2024 року складає 2 361 гривні.
Які є вимоги для отримання цієї надбавки:
- особа має сягнути віку 80 років;
- пенсіонер має потребу у догляді від сторонніх осіб через погіршений стан здоров'я;
- громадянин мешкає на самоті;
- має пенсію за віком.
Зверніть увагу! Така надбавка надається внаслідок особистого звернення пенсіонера у ПФУ.