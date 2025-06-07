Як пенсіонеру законно відмовитись від плати за доставку газу

Навіть якщо літня людина зовсім не користується газом, рахунок за його доставку все одно з’явиться у платіжці. Це викликає справедливе обурення серед українців. Але чи можна законно відмовитись від цієї оплати, читайте далі.

Чи можуть пенсіонери не платити за доставку газу

На жаль, за чинними правилами, оплата за доставку нараховується всім, хто підключений до газових мереж. Тому навіть пенсіонери зобов’язані платити за доставку газу, повідомляє 24 Канал.

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Тому навіть якщо пенсіонер не вмикав плиту жодного разу, платіжка все одно прийде. А тариф визначається на основі торішнього обсягу або мінімального встановленого ліміту.

Наприклад! Мешканці Києва сплачують 0,384 гривні за один кубічний метр газу щомісяця, тоді як в Одесі тариф становить уже 1,308 гривні за кубічний метр.

Як не сплачувати за доставку газу

Єдиний законний спосіб припинити нарахування – це офіційно від’єднатися від газопостачання. Як це зробити: