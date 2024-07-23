Оформлення інвалідності пенсіонером: як отримати довідку про інвалідність
23 липня 2024, 08:00Читать новость на русском
Джерело:Факти
Пенсіонерів турбує питання, як оформити інвалідність в Україні у 2024 році під час воєнного стану. Нині ця процедура складається з кількох етапів.
Як отримати пенсіонеру статус людини з інвалідністю
Для отримання статусу особи з інвалідністю, спочатку необхідно звернутися до закладу охорони здоров’я за місцем проживання. Сімейний лікар підтвердить стійке порушення функцій організму та видасть направлення на експертне обстеження в органах медико-соціальної експертизи МОЗ.
Читайте також: Чи треба пенсіонеру повідомляти ПФУ про працевлаштування
Потім лікарсько-консультативна комісія проведе огляд заявника. Після чого комісія видасть направлення на медико-соціальну експертизу за формою № 088/о.Зауважте! Разом із направленням на МСЕК потрібно буде подати документи, які підтвердять основний діагноз. Це можуть бути виписки зі стаціонарів, виписки з амбулаторної карти та результати спеціальних досліджень.
Крім того, пенсіонеру знадобиться:
- паспорт,
- завірена копія трудової книжки,
- копія посвідчення ліквідатора аварії на ЧАЕС (якщо є),
- копія посвідчення учасника бойових дій (якщо є).