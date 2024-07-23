Як отримати пенсіонеру статус людини з інвалідністю
Для отримання статусу особи з інвалідністю, спочатку необхідно звернутися до закладу охорони здоров’я за місцем проживання. Сімейний лікар підтвердить стійке порушення функцій організму і видасть направлення на експертне обстеження в органах медико-соціальної експертизи МОЗ.
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Потім лікарсько-консультативна комісія проведе огляд заявника. Після чого комісія видасть направлення на медико-соціальну експертизу за формою № 088/о.
Крім того, пенсіонеру знадобиться:
- паспорт,
- завірена копія трудової книжки,
- копія посвідчення ліквідатора аварії на ЧАЕС (якщо є),
- копія посвідчення учасника бойових дій (якщо є).