Як отримати пенсіонеру статус людини з інвалідністю

Для отримання статусу особи з інвалідністю, спочатку необхідно звернутися до закладу охорони здоров’я за місцем проживання. Сімейний лікар підтвердить стійке порушення функцій організму і видасть направлення на експертне обстеження в органах медико-соціальної експертизи МОЗ.

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Потім лікарсько-консультативна комісія проведе огляд заявника. Після чого комісія видасть направлення на медико-соціальну експертизу за формою № 088/о.

Зауважте! Разом із направленням на МСЕК потрібно буде подати документи, які підтвердять основний діагноз. Це можуть бути виписки зі стаціонарів, виписки з амбулаторної карти та результати спеціальних досліджень.

Крім того, пенсіонеру знадобиться:

паспорт,

завірена копія трудової книжки,

копія посвідчення ліквідатора аварії на ЧАЕС (якщо є),

копія посвідчення учасника бойових дій (якщо є).

Зауважте! Тільки після цього МСЕК проведе засідання в повному складі, прийме рішення та видасть довідку про це.