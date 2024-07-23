Как получить пенсионеру статус человека с инвалидностью
Для получения статуса лица с инвалидностью, сначала необходимо обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства. Семейный врач подтвердит стойкое нарушение функций организма и выдаст направление на экспертное обследование в органах медико-социальной экспертизы Минздрава.
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Затем врачебно-консультативная комиссия проведет осмотр заявителя. После чего комиссия выдаст направление на медико-социальную экспертизу по форме № 088/о.
Кроме того, пенсионеру понадобится:
- паспорт,
- заверенная копию трудовой книжки,
- копия удостоверения ликвидатора аварии на ЧАЭС (если есть),
- копия удостоверения участника боевых действий (если есть).