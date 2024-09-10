Ідентифікація пенсіонерів ПФУ: що зробити, аби не втратити виплати

Кожні шість місяців деякі пенсіонери повинні проходити фізичну ідентифікацію у Пенсійному фонді України. Ті, хто пропустив цю процедуру, можуть пройти її пізніше.

Ідентифікація пенсіонерів у вересні

Втім, для безперервного отримання виплат, необхідно завершувати процедуру ідентифікації до 31 грудня кожного року. При успішному проходженні, виплати пенсіонерів будуть продовжувати зараховуватися на їхні банківські рахунки в Україні.

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Зокрема це стосується пенсіонерів, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) до 24 лютого 2022 року, а також тих, хто проживає за межами України. Цей процес є ключовим для перевірки права таких осіб на отримання пенсійних виплат.

Таким чином, ідентифікацію можна пройти кількома способами:

особисто у сервісному центрі ПФУ;

через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду України;

за допомогою відеоконференції з представником ПФУ;

у закордонній дипломатичній установі України.

Зауважте! Гроші пенсіонерів, які не встигли пройти процедуру будуть накопичуватися і виплатяться їм після проведення ідентифікації.