Идентификация пенсионеров в сентябре

Впрочем, для непрерывного получения выплат, необходимо завершать процедуру идентификации до 31 декабря каждого года. При успешном прохождении, выплаты пенсионеров будут продолжать зачисляться на их банковские счета в Украине.

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В частности это касается пенсионеров, которые получили статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) до 24 февраля 2022 года, а также тех, кто проживает за пределами Украины. Этот процесс является ключевым для проверки права таких лиц на получение пенсионных выплат.

Таким образом, идентификацию можно пройти несколькими способами:

лично в сервисном центре ПФУ;

через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины;

с помощью видеоконференции с представителем ПФУ;

в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

Обратите внимание! Деньги пенсионеров, которые не успели пройти процедуру будут накапливаться и выплатятся им после проведения идентификации.