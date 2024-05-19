У вас мінімальна зарплата: яку тоді пенсію можна отримати

Відома точна сума, яку може отримати пенсіонер, якщо він отримував мінімальну заробітну плату. Розраховують цю виплату за допомогою даних про середню заробітну плату по країні, розмір сплачених соціальних внесків протягом трудового стажу, а також саму кількість стажу.

Від чого залежить розмір пенсії

Відомо, що майбутнє пенсія, а саме її розмір, залежить від двох чинників: це розмір сплачених соціальних внесків протягом трудового стажу та кількість стажу й середньої зарплати за 3 роки перед виходом на пенсію.

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Як можна розрахувати розмір пенсії, якщо отримуєш мінімальну заробітну плату:

З 1 квітня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати в Україні становить 8 000 гривень. А середній розмір зарплати, за останніми даними ПФУ, становить 16 836 гривень.

Відтак, розмір середньої заробітної плати в Україні за останні 3 роки становить 13 559,41 гривні.

У розрахунку виходить, що людина, яка отримує мінімальну зарплату за наявності повного стажу, а це 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, отримуватиме пенсію у розмірі 2 255 гривень.

Які гроші отримують українці

На сьогодні в Україні налічують понад 10 мільйонів пенсіонерів, з них до 3 мільйонів отримують пенсію у розмірі 3 тисяч гривень. А це фактично кожен 4 пенсіонер.

Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці, мінімальний гарантований дохід на пенсії має становити 40% від звичного заробітку.

Виходить так, що в Україні відповідно до мінімальної зарплати у розмірі 8 000 гривень, пенсія має становити 3 200 гривень. Таким чином, українці отримують пенсійні виплати всього у розмірі 30% від звичайного доходу.

Мінімальні виплати для пенсіонерів у 2024 році

Після березневої індексації мінімальна виплата у розмірі 3 370 гривень надається таким особам:

пенсіонеру, якому виповнилося 80 років, а стаж становить щонайменше 20 років для жінок й 25 років для чоловіків,

пенсіонеру, якому понад 65 років, не працює й має повний стаж.

Мінімальні виплати для тих, хто набув повний стаж, залежно від віку змінюються так: