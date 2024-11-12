Що робити, якщо затримуються виплати: інструкція для переселенців
Частина переселенців продовжує отримувати спеціальні виплати. Ця допомога надається у чітко визначені терміни.
Що робити при затримці виплат
Причин для затримання виплат багато. Однак, найчастіше кошти надходять невчасно через технічні збої, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінреінтеграції.
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Ми реагуємо на будь-який формат звернень. В Уряді працює ціла група: Мінсоцполітики, Мінцифри, Мінреінтеграції , яка й вирішує такі проблеми. Дуже багатьом вже змогли вирішити питання.
Переселенці мають змогу отримати консультацію так:
- за телефоном
Українці можуть зателефонувати на цілодобову гарячу лінію Мінсоцполітики за номером 15-45.
Також громадянам надається консультація в Офісі уповноваженого з питань ВПО. Номер гарячої лінії цього відомства зараз такий: 38(066) 813-62-39.
- через електронну пошту
Громадяни можуть написати у Мінсоцполітики за такою електронною адресою: zvernennya@mlsp.gov.ua.
Зверніть увагу! Дізнатися інформацію відносно своїх виплат переселенці також можуть у ЦНАПі