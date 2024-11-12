Що робити при затримці виплат

Причин для затримання виплат багато. Однак, найчастіше кошти надходять невчасно через технічні збої, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінреінтеграції.

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Ірина Верещук Віцепрем'єр-міністр України Ми реагуємо на будь-який формат звернень. В Уряді працює ціла група: Мінсоцполітики, Мінцифри, Мінреінтеграції , яка й вирішує такі проблеми. Дуже багатьом вже змогли вирішити питання.

Переселенці мають змогу отримати консультацію так:

за телефоном

Українці можуть зателефонувати на цілодобову гарячу лінію Мінсоцполітики за номером 15-45.

Також громадянам надається консультація в Офісі уповноваженого з питань ВПО. Номер гарячої лінії цього відомства зараз такий: 38(066) 813-62-39.

через електронну пошту

Громадяни можуть написати у Мінсоцполітики за такою електронною адресою: zvernennya@mlsp.gov.ua.

Зверніть увагу! Дізнатися інформацію відносно своїх виплат переселенці також можуть у ЦНАПі