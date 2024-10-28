Коли переселенці почнуть отримувати субсидію за оренду житла

Переселенці мають право на допомогу від держави для оплати оренди. Йдеться про ті випадки, коли особа зі статусом ВПО не має достатнього фінансового забезпечення.

Коли розпочнеться виплата таких субсидій

Призначати субсидію на оплату житла розпочнуть в середині січня 2025 року. Як повідомляє Мінсоцполітики, про точний час прийому заяв буде повідомлено пізніше.

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Право на субсидію матимуть родини ВПО, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів. Якщо родина має доходи менші, ніж 2 прожиткових мінімумів на одну особу (5 840 грн), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди,

– йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Розмір субсидії розраховуватиметься індивідуально, зважаючи на дохід родини, вартість оренди та кількість осіб, що проживають у приміщенні. Спочатку така допомога буде впроваджуватись лише у 9 регіонах. Йдеться про області, куди "перемістилась" найбільше українців:

Дніпропетровська область;

Харківська;

Миколаївська;

Херсонська;

Чернігівська;

Донецька;

Сумська;

Запорізька;

Луганська.

Зверніть увагу! Отримувати субсидію на житло переселенці зможуть одночасно з субсидією на комуналку.