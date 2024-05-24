Де пенсіонеру перевірити свій страхових стаж і розрахувати пенсію

Цього року мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію у віці 60 років становить 31 рік. Щоб перевірити свій страховий стаж та розрахувати пенсію, можна скористатися Порталом електронних послуг Пенсійного фонду.

Як перевірити свій страховий стаж

Для цього можна використовувати вебпортал ПФУ або мобільний додаток "Пенсійний фонд", який доступний у Google Play та Apple Store.

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Щоб перевірити стаж на порталі, необхідно авторизуватися у своєму особистому кабінеті одним із наступних способів:

через кваліфікований електронний підпис (КЕП), який можна отримати в таких установах як ПриватБанк, УкрСибБанк, Національний Банк України або на порталі "Дія";

за допомогою платформи GOV.ID, реєструючись через КЕП;

використовуючи логін та пароль, які можна отримати в територіальному органі ПФУ, надавши паспорт та ідентифікаційний код.

Як увійти до особистого кабінету ПФУ / Скриншот – з сайту ПФУ

Після входу в особистий кабінет на порталі ПФУ, користувач отримає доступ до повного спектра послуг фонду. На екрані буде доступна така інформація:

заробітна плата, з якої були сплачені страхові внески, починаючи з 2004 року, а в деяких випадках з 1998 року;

страховий стаж;

інформація про всі місця роботи та періоди отримання допомоги з тимчасової втрати працездатності.

Де дізнатися розмір пенсії

У разі виявлення помилок або застарілих даних, слід подати анкету для оновлення інформації у Реєстрі застрахованих осіб разом зі сканованими копіями документів, що підтверджують коректні дані.

Пенсійний фонд України надає можливість користувачам електронно розрахувати розмір своєї майбутньої пенсії за допомогою "Пенсійного калькулятора", доступного в Особистому кабінеті на офіційному вебпорталі ПФУ. Для цього потрібно:

Авторизуватися в Особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

На головній сторінці порталу вибрати опцію "Пенсійний калькулятор";

Ввести всю необхідну інформацію, включно з даними про особисті періоди трудової діяльності, які можуть бути відсутні в системі.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію

Для виходу на пенсію у віці 60 років у 2024 році необхідний мінімум 31 рік страхового стажу. Щороку ця вимога зростатиме, тому ось як будуть змінюватися критерії стажу у майбутньому:

2025 рік: потрібно мати мінімум 32 роки стажу;

2026 рік: мінімум 33 роки;

2027 рік: мінімум 34 роки;

2028 рік: мінімум 35 років.

Для виходу на пенсію у віці 63 роки у 2024 році потрібен мінімум 21 рік страхового стажу. Вимоги до стажу також змінюватимуться з часом: