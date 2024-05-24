Как проверить свой страховой стаж
Для этого можно использовать вебпортал ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд", который доступен в Google Play и Apple Store.
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Чтобы проверить стаж на портале, необходимо авторизоваться в своем личном кабинете одним из следующих способов:
- через квалифицированную электронную подпись (КЭП), которую можно получить в таких учреждениях как ПриватБанк, УкрСибБанк, Национальный Банк Украины или на портале "Дія";
- с помощью платформы GOV.ID, регистрируясь через КЭП;
- используя логин и пароль, которые можно получить в территориальном органе ПФУ, предоставив паспорт и идентификационный код.
Как войти в личный кабинет ПФУ / Скриншот – с сайта ПФУ
После входа в личный кабинет на портале ПФУ, пользователь получит доступ к полному спектру услуг фонда. На экране будет доступна следующая информация:
- заработная плата, с которой были уплачены страховые взносы, начиная с 2004 года, а в некоторых случаях с 1998 года;
- страховой стаж;
- информация обо всех местах работы и периоды получения пособия по временной потере трудоспособности.
Где узнать размер пенсии
Пенсионный фонд Украины предоставляет возможность пользователям электронно рассчитать размер своей будущей пенсии с помощью "Пенсионного калькулятора", доступного в Личном кабинете на официальном вебпортале ПФУ. Для этого нужно:
- Авторизоваться в Личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи;
- На главной странице портала выбрать опцию "Пенсионный калькулятор";
- Ввести всю необходимую информацию, включая данные о личных периодах трудовой деятельности, которые могут отсутствовать в системе.
Какой стаж нужен для выхода на пенсию
Для выхода на пенсию в возрасте 60 лет в 2024 году необходим минимум 31 год страхового стажа. Ежегодно это требование будет расти, поэтому вот как будут меняться критерии стажа в будущем:
- 2025 год: нужно иметь минимум 32 года стажа;
- 2026 год: минимум 33 года;
- 2027 год: минимум 34 года;
- 2028 год: минимум 35 лет.
Для выхода на пенсию в возрасте 63 года в 2024 году нужен минимум 21 год страхового стажа. Требования к стажу также будут меняться со временем:
- 2025 год: стаж от 22 до 33 лет;
- 2026 год: стаж от 23 до 33 лет;
- 2027 год: стаж от 24 до 34 лет;
- 2028 год: стаж от 25 до 35 лет.