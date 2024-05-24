Як перевірити свій страховий стаж
Для цього можна використовувати вебпортал ПФУ або мобільний додаток "Пенсійний фонд", який доступний у Google Play та Apple Store.
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Щоб перевірити стаж на порталі, необхідно авторизуватися у своєму особистому кабінеті одним із наступних способів:
- через кваліфікований електронний підпис (КЕП), який можна отримати в таких установах як ПриватБанк, УкрСибБанк, Національний Банк України або на порталі "Дія";
- за допомогою платформи GOV.ID, реєструючись через КЕП;
- використовуючи логін та пароль, які можна отримати в територіальному органі ПФУ, надавши паспорт та ідентифікаційний код.
Як увійти до особистого кабінету ПФУ / Скриншот – з сайту ПФУ
Після входу в особистий кабінет на порталі ПФУ, користувач отримає доступ до повного спектра послуг фонду. На екрані буде доступна така інформація:
- заробітна плата, з якої були сплачені страхові внески, починаючи з 2004 року, а в деяких випадках з 1998 року;
- страховий стаж;
- інформація про всі місця роботи та періоди отримання допомоги з тимчасової втрати працездатності.
Де дізнатися розмір пенсії
Пенсійний фонд України надає можливість користувачам електронно розрахувати розмір своєї майбутньої пенсії за допомогою "Пенсійного калькулятора", доступного в Особистому кабінеті на офіційному вебпорталі ПФУ. Для цього потрібно:
- Авторизуватися в Особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису;
- На головній сторінці порталу вибрати опцію "Пенсійний калькулятор";
- Ввести всю необхідну інформацію, включно з даними про особисті періоди трудової діяльності, які можуть бути відсутні в системі.
Який стаж потрібен для виходу на пенсію
Для виходу на пенсію у віці 60 років у 2024 році необхідний мінімум 31 рік страхового стажу. Щороку ця вимога зростатиме, тому ось як будуть змінюватися критерії стажу у майбутньому:
- 2025 рік: потрібно мати мінімум 32 роки стажу;
- 2026 рік: мінімум 33 роки;
- 2027 рік: мінімум 34 роки;
- 2028 рік: мінімум 35 років.
Для виходу на пенсію у віці 63 роки у 2024 році потрібен мінімум 21 рік страхового стажу. Вимоги до стажу також змінюватимуться з часом:
- 2025 рік: стаж від 22 до 33 років;
- 2026 рік: стаж від 23 до 33 років;
- 2027 рік: стаж від 24 до 34 років;
- 2028 рік: стаж від 25 до 35 років.