Підготовка до відключень: як прожити кілька днів без світла

У зв’язку з російськими обстрілами, багато українців можуть опинитися без електрики. Щоб ефективно впоратися з довготривалими перервами в електропостачанні, важливо добре підготуватися.

24 Канал зібрав кілька рекомендацій щодо того, як підготуватися до відключень електроенергії.

Дивіться також Тариф на електроенергію може зрости: коли українцям чекати на подорожчання

Купівля генератора

Мешканці приватних будинків існує можливість придбати особистий дизельний генератор. Вартість такого пристрою стартує від 15 тисяч гривень. Це ефективне рішення, яке може забезпечити незалежність від міських електромереж і є доцільним інвестиційним вкладенням, якщо ви маєте необхідні фінансові ресурси.

Що треба придбати на випадок відключення

А от купівля генератора для цілого багатоповерхового будинку є складним і дуже дорогим завданням, оскільки вартість може сягати 700 тисяч гривень. Тому для мешканців багатоквартирних будинків важливо шукати інші способи адаптації до можливих відключень електроенергії.

У випадку тимчасового відключення електроенергії або планових робіт, критично важливо мати під рукою запас предметів першої потреби. Ось що рекомендується мати вдома для підтримки комфорту та безпеки:

Джерела світла:

Свічки та лампи на батарейках або USB забезпечать світло у вашому домі.

та забезпечать світло у вашому домі. Ліхтарики або лампи, які працюють від сонячних батарей, забезпечать освітлення без доступу до мережі.

Вода:

Забезпечте запас води, оскільки водопостачання може бути перерване разом з відключенням електроенергії. Наберіть воду в пляшки та інші закриті місткості, позначте питну та технічну воду маркером або стікерами.

Газовий пальник:

Якщо ви користуєтеся індукційною плитою чи електричними конфорками, газовий пальник стане надійним варіантом для приготування та розігріву їжі. Він також може зігріти в холодну погоду.

Портативні зарядні пристрої:

Забезпечте себе павербанками, батарейками різних розмірів та іншими зарядними пристроями, щоб підтримувати роботу ваших гаджетів. Для зарядки телефонів можливо використовувати автомобільні акумулятори, а деякі портативні музичні колонки можуть функціонувати як додаткові зарядні пристрої. Також варто розглянути можливість придбання маленьких сонячних панелей, які можуть забезпечувати енергією ваших пристроїв.

Теплі речі: