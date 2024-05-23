24 Канал собрал несколько рекомендаций относительно того, как подготовиться к отключениям электроэнергии.

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Покупка генератора

Жители частных домов существует возможность приобрести личный дизельный генератор. Стоимость такого устройства стартует от 15 тысяч гривен. Это эффективное решение, которое может обеспечить независимость от городских электросетей и является целесообразным инвестиционным вложением, если вы имеете необходимые финансовые ресурсы.

Заметьте! А вот покупка генератора для целого многоэтажного дома является сложной и очень дорогой задачей, поскольку стоимость может достигать 700 тысяч гривен. Поэтому для жителей многоквартирных домов важно искать другие способы адаптации к возможным отключениям электроэнергии.

Что надо приобрести на случай отключения

В случае временного отключения электроэнергии или плановых работ, критически важно иметь под рукой запас предметов первой необходимости. Вот что рекомендуется иметь дома для поддержания комфорта и безопасности:

Источники света:

Свечи и лампы на батарейках или USB обеспечат свет в вашем доме.

и обеспечат свет в вашем доме. Фонарики или лампы, которые работают от солнечных батарей, обеспечат освещение без доступа к сети.

Вода:

Обеспечьте запас воды, поскольку водоснабжение может быть прервано вместе с отключением электроэнергии. Наберите воду в бутылки и другие закрытые емкости, обозначьте питьевую и техническую воду маркером или стикерами.

Газовая горелка:

Если вы пользуетесь индукционной плитой или электрическими конфорками, газовая горелка станет надежным вариантом для приготовления и разогрева пищи. Она также может согреть в холодную погоду.

Портативные зарядные устройства:

Обеспечьте себя павербанками, батарейками разных размеров и другими зарядными устройствами, чтобы поддерживать работу ваших гаджетов. Для зарядки телефонов возможно использовать автомобильные аккумуляторы, а некоторые портативные музыкальные колонки могут функционировать как дополнительные зарядные устройства. Также стоит рассмотреть возможность приобретения маленьких солнечных панелей, которые могут обеспечивать энергией ваших устройств.

Теплые вещи: