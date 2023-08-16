Купляти акумулятори треба вже: як пройти опалювальний сезон цьогоріч

Торік пройти опалювальний сезон допомогла тепла зима. Якщо цьогоріч погода не буде лагідною доведеться стикнутися з ще гіршими проблемами, ніж минулого року.

Що буде, якщо зима цьогоріч не буде "лагідною"

Під час розмови з 24 Каналом Святослав Павлюк, експерт з питань енергоефективності, прогнозує, що росіяни бомбардуватимуть енергетичну систему й цьогоріч. Крім того, резерви "Укренерго" після масових атак ворога вичерпані, а це означає, що у цю зиму ми заходимо у гіршому стані, ніж торік.

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Минулого року була в Україні була найтепліша зима за всю історію спостережень. Це суттєво допомогло пройти опалювальний сезон, враховуючи масові атаки ворога.

Святослав Павлюк Виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" Якщо ж погода не буде такою лагідною, як торік, то можна очікувати на те, що буде ще гірше. Тому я б вкладав кошти у безпеку постачання будинків, квартир тощо.

Готуватися потрібно усім

Експерт радить усім пам'ятати про перебої електроенергії минулого року. Адже цього року буде теж складно.

Запасайтеся акумуляторами та інверторами вже зараз, бо чим ближче до зими, тим вони дорожчатимуть,

– каже Павлюк.

Крім того, експерт з питань енергоефективності розповідає, що зараз пішла тенденція на будівництво розосереджених систем електропостачання, а також сонячних панелей, для того, щоб мінімально покривати потреби.

Ще раніше експертка Олена Лапенко у коментарі 24 Каналу зауважила, що "комплекти виживання" вже стали частиною нашого життя, і вони повинні залишатись до нашої перемоги. Йдеться про власну підготовку до можливих сценаріїв взимку.

Олена Лапенко Експертка проєктів в аналітичному центрі DiXi Group Щоб бути підготовленим варто подбати про альтернативне джерело живлення під час відключень в приватних будинках. Це може бути дизельний генератор, власна сонячна станція з системою накопичення, у квартирах – акумуляторні пристрої.

Експертка додає, що потрібно ще: