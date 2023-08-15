Підготовка до цьогорічної зими

Як розповіла 24 каналу експертка Олена Лапенко, головною рекомендацією на опалювальний сезон цього року є власна енергонезалежність.

Читайте також Зима може бути важкою: чому блекаутів не вдасться уникнути

Олена Лапенко Експертка проєктів в аналітичному центрі DiXi Group Міненерго, "Укренерго" та представники приватних енергетичних компаній підтверджують, що в цю зиму ми будемо заходити з меншим запасом міцності, тому варто готуватися до усіх можливих сценаріїв.

Для того, щоб бути підготовленим до цього, потрібно подбати про:

Альтернативне джерело живлення під час відключень в приватних будинках. Це може бути дизельний генератор, власна сонячна станція з системою накопичення, у квартирах – акумуляторні пристрої.

Всі заплановані урядом заходи з підготовки до осінньо-зимового періоду повинні бути реалізовані.

Перш за все, мова йде про встановлення резервних джерел живлення критично важливих об’єктів, які повинні забезпечити стабільну подачу тепла та води в наші оселі у разі нових відключень.

По-друге, це заходи з фізичного захисту енергооб’єктів, які у разі нових російських атак здатні значно зменшити наслідки.

Крім альтернативних джерел живлення, портативних зарядних пристроїв, кожному українцю варто мати запас води та їжі, що не буде потребувати приготування та має довгий термін зберігання, теплі речі, ліхтарі та свічки.

Експертка додає, що такі "комплекти виживання" вже стали частиною нашого життя. Вони повинні залишатись й до нашої перемоги.

Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 Каналу

Як сильно російські ракети пошкодили енергосистему

Станом на кінець квітня 2023 року Україна залишилися без половини генеруючих потужностей, якщо порівнювати з минулим роком. Про це свідчать дані ПРООН.

Зверніть увагу! Як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на сьогодні вже відремонтовано 5 атомних енергоблоків, а ще 4 у ремонті, також відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки ТЕС, серед ТЕЦ – відремонтовано 70%, ще 30% зараз у ремонті. А щодо гідроелектростанцій, то відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати.