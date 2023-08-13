Є різні сценарії проходження зими

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що невідворотним сценарієм може стати те, що блекаутів цієї зими не вдасться уникнути.

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Втім він додає, що до цього ми будемо готові, маючи досвід з минулого року.

Володимир Кудрицький Голова правління НЕК "Укренерго" Ми були готові до цього в минулому сезоні. І ми, маючи цей досвід, будемо до цього готові й в наступному опалювальному сезоні, якщо це трапиться.

Відтак "Укренерго" готується до можливих негативних сценаріїв, якщо масові атаки росіян продовжуватимуться.

Зверніть увагу! Вже здійснено значний перелік заходів безпеки та підготувала "сюрпризи" для росіян, повідомляють у компанії. Та, звичайно, на 100% убезпечити Україну від російських атак не вдасться.

За словами Кудрицького, основний інструмент українців у цій ситуації – єдність та співпраця. Все для того, щоб працювати над підготовкою до зими 24/7.

Як керівник однієї з основних інфраструктурних компаній в країні я маю бути реалістом: є дуже різні сценарії проходження опалювального сезону,

– заявив він.

На скільки постраждала енергосистема України

Як розповів 24 Каналу аналітик Андрій Урста, масові російські атаки пошкодили інфраструктуру передачі електроенергії, а це 42 з 94 високовольтних підстанцій "Укренерго". А станом на 1 квартал 2023 року відновлено повністю було відновлено 29 об'єктів, а частково лише 13.

Співрозмовник додає, що все відновити до зими точно не вдасться, адже на це впливати не лише фінансовий фактор, але й логістичний.

Андрій Урста Аналітик DiXi Group Навіть за наявності необхідних коштів (яка теж є сумнівною, враховуючи хронічну кризу заборгованостей на ринку електроенергії) на заваді буде логістичний чинник. Виготовлення та доставка необхідного для відновлення обладнання, до прикладу високовольтних трансформаторів, є доволі тривалою (може займати 6 – 9 місяців), що обмежує спроможність оперативно відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Тому наступний опалювальний сезон українська енергосистема буде зі значно меншою міцністю, ніж торік.