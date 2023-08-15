Подготовка к нынешней зиме
Как рассказала 24 каналу эксперт Елена Лапенко, главной рекомендацией на отопительный сезон в этом году является собственная энергонезависимость.
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Минэнерго, "Укрэнерго" и представители частных энергетических компаний подтверждают, что этой зимой мы будем заходить с меньшим запасом прочности, поэтому стоит готовиться ко всем возможным сценариям.
Для того чтобы быть подготовленным к этому, нужно позаботиться о:
- Альтернативный источник питания при отключениях в частных домах. Это может быть дизельный генератор, собственная солнечная станция с системой скопления, в квартирах – аккумуляторные устройства.
- Все планируемые правительством мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду должны быть реализованы.
- Прежде всего, речь идет об установке резервных источников питания критически важных объектов, которые должны обеспечить стабильную подачу тепла и воды в наши дома в случае новых отключений.
- Во-вторых, это меры по физической защите энергообъектов, которые в случае новых российских атак способны значительно снизить последствия.
- Кроме альтернативных источников питания, портативных зарядных устройств, каждому украинцу следует иметь запас воды и пищи, которая не будет нуждаться в приготовлении и имеет долгий срок хранения, теплые вещи, фонари и свечи.
Эксперт добавляет, что такие "комплекты выживания" уже стали частью нашей жизни. Они должны оставаться и до нашей победы.
Как подготовиться к отключению света / Инфографика 24 Канала
Как сильно российские ракеты повредили энергосистему
По состоянию на конец апреля 2023 года Украина осталась без половины генерирующих мощностей, если сравнивать с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные ПРООН.
- Пострадали и маневровые мощности. Речь идет о ТЭС, ГЭС и ГАЭС. Именно ими покрывают пики потребления электроэнергии.
- Из 94 высоковольтных подстанций 42 объекта инфраструктуры передачи электроэнергии "Укрэнерго" были повреждены российскими ракетами.
- Именно поэтому сейчас украинцам стоит позаботиться об экономном энергопотреблении, чтобы зимой быть подготовлены к любым ситуациям. Это утепление помещений, использование бытовых приборов с высшим классом энергоэффективности.