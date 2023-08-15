Подготовка к нынешней зиме

Как рассказала 24 каналу эксперт Елена Лапенко, главной рекомендацией на отопительный сезон в этом году является собственная энергонезависимость.

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Елена Лапенко Эксперт проектов в аналитическом центре DiXi Group Минэнерго, "Укрэнерго" и представители частных энергетических компаний подтверждают, что этой зимой мы будем заходить с меньшим запасом прочности, поэтому стоит готовиться ко всем возможным сценариям.

Для того чтобы быть подготовленным к этому, нужно позаботиться о:

Альтернативный источник питания при отключениях в частных домах. Это может быть дизельный генератор, собственная солнечная станция с системой скопления, в квартирах – аккумуляторные устройства.

Все планируемые правительством мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду должны быть реализованы.

Прежде всего, речь идет об установке резервных источников питания критически важных объектов, которые должны обеспечить стабильную подачу тепла и воды в наши дома в случае новых отключений.

Во-вторых, это меры по физической защите энергообъектов, которые в случае новых российских атак способны значительно снизить последствия.

Кроме альтернативных источников питания, портативных зарядных устройств, каждому украинцу следует иметь запас воды и пищи, которая не будет нуждаться в приготовлении и имеет долгий срок хранения, теплые вещи, фонари и свечи.

Эксперт добавляет, что такие "комплекты выживания" уже стали частью нашей жизни. Они должны оставаться и до нашей победы.

Как подготовиться к отключению света / Инфографика 24 Канала

Как сильно российские ракеты повредили энергосистему

По состоянию на конец апреля 2023 года Украина осталась без половины генерирующих мощностей, если сравнивать с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные ПРООН.

Обратите внимание! Как рассказал премьер-министр Денис Шмигаль, на сегодняшний день уже отремонтировано 5 атомных энергоблоков, а еще 4 в ремонте, также отремонтировано и находятся в ремонте 24 энергоблока ТЭС, среди ТЭЦ – отремонтировано 70%, еще 30% сейчас в ремонте. А что касается гидроэлектростанций, то отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегата.