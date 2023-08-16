Покупать аккумуляторы нужно уже: как пройти отопительный сезон в этом году

В прошлом году пройти отопительный сезон помогла тёплая зима. Если в этом году погода не будет теплой, придется столкнуться с еще худшими проблемами, чем в прошлом году.

Что будет, если зима в этом году не будет "ласковой"

Во время разговора с 24 Каналом Святослав Павлюк, эксперт по энергоэффективности, прогнозирует, что россияне будут бомбить энергетическую систему и в этом году. Кроме того, резервы "Укрэнерго" после массовых атак врага исчерпаны, а это значит, что в эту зиму мы заходим в худшем состоянии, чем в прошлом году.

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В прошлом году была в Украине самая теплая зима за всю историю наблюдений. Это существенно помогло пройти отопительный сезон с учетом массовых атак врага.

Святослав Павлюк Исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Если же погода не будет такой ласковой, как в прошлом году, то можно ожидать того, что будет еще хуже. Поэтому я бы вкладывал средства в безопасность снабжения домов, квартир и т.д.

Готовиться нужно всем

Эксперт советует всем помнить о перебоях электроэнергии в прошлом году. Ведь в этом году будет тоже сложно.

Запасайтесь аккумуляторами и инверторами уже сейчас, потому что чем ближе к зиме, тем они будут дорожать,

– говорит Павлюк.

Кроме того, эксперт по вопросам энергоэффективности рассказывает, что сейчас пошла тенденция на строительство рассредоточенных систем электроснабжения, а также солнечных панелей для того, чтобы минимально покрывать потребности.

Еще раньше эксперт Елена Лапенко в комментарии 24 Каналу заметила, что "комплекты выживания" уже стали частью нашей жизни, и они должны оставаться до нашей победы. Речь идет о собственной подготовке к возможным сценариям зимой.

Елена Лапенко Эксперт проектов в аналитическом центре DiXi Group Чтобы быть подготовленным, стоит позаботиться об альтернативном источнике питания во время отключений в частных домах. Это может быть дизельный генератор, собственная солнечная станция с системой накопления, в квартирах – аккумуляторные устройства.

Эксперт добавляет, что нужно еще: