Что будет, если зима в этом году не будет "ласковой"
Во время разговора с 24 Каналом Святослав Павлюк, эксперт по энергоэффективности, прогнозирует, что россияне будут бомбить энергетическую систему и в этом году. Кроме того, резервы "Укрэнерго" после массовых атак врага исчерпаны, а это значит, что в эту зиму мы заходим в худшем состоянии, чем в прошлом году.
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В прошлом году была в Украине самая теплая зима за всю историю наблюдений. Это существенно помогло пройти отопительный сезон с учетом массовых атак врага.
Если же погода не будет такой ласковой, как в прошлом году, то можно ожидать того, что будет еще хуже. Поэтому я бы вкладывал средства в безопасность снабжения домов, квартир и т.д.
Готовиться нужно всем
Эксперт советует всем помнить о перебоях электроэнергии в прошлом году. Ведь в этом году будет тоже сложно.
Запасайтесь аккумуляторами и инверторами уже сейчас, потому что чем ближе к зиме, тем они будут дорожать,
– говорит Павлюк.
Кроме того, эксперт по вопросам энергоэффективности рассказывает, что сейчас пошла тенденция на строительство рассредоточенных систем электроснабжения, а также солнечных панелей для того, чтобы минимально покрывать потребности.
Еще раньше эксперт Елена Лапенко в комментарии 24 Каналу заметила, что "комплекты выживания" уже стали частью нашей жизни, и они должны оставаться до нашей победы. Речь идет о собственной подготовке к возможным сценариям зимой.
Чтобы быть подготовленным, стоит позаботиться об альтернативном источнике питания во время отключений в частных домах. Это может быть дизельный генератор, собственная солнечная станция с системой накопления, в квартирах – аккумуляторные устройства.
Эксперт добавляет, что нужно еще:
- установить резервные источники питания для критически важных объектов, которые должны обеспечить стабильную подачу тепла и воды в наши дома при новых отключениях.
- физически защитить энергообъекты, которые в случае новых российских атак способны значительно снизить последствия.
- кроме альтернативных источников питания или портативных зарядных устройств, каждому украинцу следует иметь запас воды и пищи, которая не будет нуждаться в приготовлении и имеет долгий срок хранения, теплые вещи, фонари, свечи и т.д.