Податися можливо, але складно: пенсія на окупованих територіях

Призначити людині пенсію можуть відповідно до нарахованого стажу та віку. Важливим у цьому питання для осіб, які залишилися проживати на окупованих територіях, є наявність саме стажу, який був набутий до окупації.

Чи може особа податися на пенсію на ТОТ

В ГО "Донбас SOS" у коментарі для 24 Каналу розповіли, що відповідно до чинного законодавства України немає єдиного пенсійного віку, з досягненням якого людині призначається пенсія. Лише в сукупності – це вік та страховий стаж.

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Говорячи про страховий стаж, потрібно розуміти чи був цей стаж набутий до окупації чи вже після. Адже якщо був до окупації, або людина чи її підприємство/організація сплачували страхові внески до Пенсійного фонду України – тоді страховий стаж буде врахований,

– попереджають в громадській організації.

Алгоритм дій

Стаж, який був набутий після окупації та на тих підприємствах/організаціях, які продовжують працювати в окупації, врахований не буде.

В "Донбас SOS" повідомляють, що якщо особа досягнула відповідного віку та у неї достатньо стажу, то їй можна подавати заяву та документи для призначення пенсії:

Це робиться дистанційно через портал електронних послуг ПФУ. Варто авторизуватись в особистому кабінеті. Для цього потрібен КЕП (кваліфікований електронний підпис)

З цим на практиці проблеми, адже його важко відкрити дистанційно,

– додають експерти.

Люди, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, часто можуть отримати відмови в призначенні пенсії. Все через те, що потрібна довідка про взяття на облік ВПО, яку можна оформити лише особисто на підконтрольній території України.

Є різні підходи до новоокупованих територій та територій окупованих до 24 лютого 2022 року. Відтак і різні підходи до призначення пенсії для людей, що там залишились: