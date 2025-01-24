Чи вплине "податок на посилки" на ціни в Україні
- Введення податку на посилки може спричинити колапс митної системи через брак ресурсів, кваліфікованих кадрів та відсутності відповідного програмного забезпечення.
- Економіст Олег Пендзин вважає, що цей закон призведе до зростання цін та збільшення тіньового імпорту.
Введення податку на посилки може призвести до негативних наслідків. Щобільше, на думку економіста Олега Пендзина, реалізація цього закону неможлива в теперішніх реаліях.
Чому податок на посилки це провальна ініціатива
При введенні цього податку, є значний ризик виникнення колапсу митної системи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Олега Пендзина.
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Ми ризикуємо стати на інфраструктурні граблі: митна інфраструктура як не була здатна, так і не стала спроможною обробляти навіть поточний обсяг міжнародних відправлень, а тим більше – контролювати їх вміст і забезпечувати прозорість. Перевірка та обробка міжнародних посилок – це колапс митної системи.
На думку Пендзина, основні недоліки цієї ініціативи такі:
- частину посилок доведеться перевіряти вручну, а для цього немає достатньої кількості ресурсів;
- відсутня достатня кількість кваліфікованих кадрів;
- немає відповідного програмного забезпечення.
Українці шукають дешевші альтернативи за кордоном – від дитячого одягу до побутових дрібниць і недорогої техніки: мільйони людей щомісяця замовляють товари, яких просто немає в країні або які коштують тут у рази дорожче. Може варто захистити людей, а не рітейл, який утричі задирає ціни на позиції з умовних "аліекспресів" чи "тему",
– зазначив економіст.
Зверніть увагу! Пендзин уточнює, що введення цього закону спричинить зростання цін та збільшення обсягів тіньового імпорту.