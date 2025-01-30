30 січня 2025, 20:00
Пальне знову дорожчає: як за добу змінилися ціни на українських АЗС
Основні тези
- 30 січня в Україні зросли середні ціни на всі види пального.
- Бензин А-95 преміум подорожчав на 1 копійку, а дизельне пальне на 7 копійок.
Станом на 30 січня вартість пального на українських АЗС знову змінилася. За літр бензину, дизеля та газу на українських заправках сьогодні доведеться заплатити більше.
Ціни на пальне в Україні
30 січня середні ціни на всі види пального по Україні дещо виросли, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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Вартість основних видів пального на автозаправних станціях виглядає наступним чином:
- Бензин марки А-95 преміум – 60,27 гривні за літр (+ 1 копійка).
- Бензин марки А-95 – 56,96 гривні за літр (+ 2 копійки).
- Бензин марки А-92 – 54,42 гривні за літр (+ 5 копійок).
- Дизельне пальне – 55,31 гривні за літр (+ 7 копійок).
- Автомобільний газ – 37,17 гривні за літр (+ 3 копійки).