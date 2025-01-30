Пальне знову дорожчає: як за добу змінилися ціни на українських АЗС

Станом на 30 січня вартість пального на українських АЗС знову змінилася. За літр бензину, дизеля та газу на українських заправках сьогодні доведеться заплатити більше.

Ціни на пальне в Україні 30 січня середні ціни на всі види пального по Україні дещо виросли, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін". Читайте також У Росії експорт бензину скоротився на третину у 2024 році Вартість основних видів пального на автозаправних станціях виглядає наступним чином: Бензин марки А-95 преміум – 60,27 гривні за літр (+ 1 копійка).

– 60,27 гривні за літр (+ 1 копійка). Бензин марки А-95 – 56,96 гривні за літр (+ 2 копійки).

– 56,96 гривні за літр (+ 2 копійки). Бензин марки А-92 – 54,42 гривні за літр (+ 5 копійок).

– 54,42 гривні за літр (+ 5 копійок). Дизельне пальне – 55,31 гривні за літр (+ 7 копійок).

– 55,31 гривні за літр (+ 7 копійок). Автомобільний газ – 37,17 гривні за літр (+ 3 копійки).