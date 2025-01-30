Цены на топливо в Украине

30 января средние цены на все виды топлива по Украине несколько выросли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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Стоимость основных видов топлива на автозаправочных станциях выглядит следующим образом: