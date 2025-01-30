Цены на топливо в Украине
30 января средние цены на все виды топлива по Украине несколько выросли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
Читайте также В России экспорт бензина сократился на треть в 2024 году
Стоимость основных видов топлива на автозаправочных станциях выглядит следующим образом:
- Бензин марки А-95 премиум – 60,27 гривны за литр (+ 1 копейка).
- Бензин марки А-95 – 56,96 гривны за литр (+ 2 копейки).
- Бензин марки А-92 – 54,42 гривны за литр (+ 5 копеек).
- Дизельное топливо – 55,31 гривны за литр (+ 7 копеек).
- Автомобильный газ – 37,17 гривни за литр (+ 3 копейки).