Ціни на пальне в Україні

30 січня середні ціни на всі види пального по Україні дещо виросли, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Вартість основних видів пального на автозаправних станціях виглядає наступним чином: