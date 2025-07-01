Сюрприз до 1 липня: як і де подорожчав злотий

У червні курс злотого не зазнав вагомих змін. З 1 липня також вагомих коливань не відбулося. Водночас у багатьох секторах ринку відчувається подорожчання.

Який офіційний курс злотого зараз 1 липня офіційний курс злотого складає – 11,55 гривні (+4 копійки, порівняно з 30 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Пенсії, штрафи, ціни та індексація зарплати: що зміниться для українців із 1 липня Як змінився курс злотого у банках та обмінниках Як повідомляє видання "Мінфін", середній курс злотого у банках сьогодні сягнув: купівля – 11,10 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 30 червня);

продаж – 11,65 гривні за злотий (+5 копійок). Змінився курс і в обмінниках: купівля – 11,45 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,60 гривні за злотий (+3 копійки). Скільки треба гривень, щоб купити 100 злотих аби купити 100 злотих у банку, потрібно орієнтовно – 1 165 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику, необхідно приблизно – 1 160 гривень. Яку суму можна виручити за 100 злотих якщо обмінювати 100 злотих в банку, є можливість виручити приблизно – 1 110 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, можна отримати орієнтовно – 1 145 гривень.