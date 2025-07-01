1 липня, 09:04
Сюрприз до 1 липня: як і де подорожчав злотий
Основні тези
- Офіційний курс злотого на 1 липня становить 11,55 гривні, він на 4 копійки більший ніж був 30 червня.
- У банках середній курс купівлі злотого – 11,10 гривні, продажу – 11,65 гривні, а в обмінниках купівля – 11,45 гривні, продаж – 11,60 гривні.
У червні курс злотого не зазнав вагомих змін. З 1 липня також вагомих коливань не відбулося. Водночас у багатьох секторах ринку відчувається подорожчання.
Який офіційний курс злотого зараз
1 липня офіційний курс злотого складає – 11,55 гривні (+4 копійки, порівняно з 30 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках
Як повідомляє видання "Мінфін", середній курс злотого у банках сьогодні сягнув:
- купівля – 11,10 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 30 червня);
- продаж – 11,65 гривні за злотий (+5 копійок).
Змінився курс і в обмінниках:
- купівля – 11,45 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,60 гривні за злотий (+3 копійки).
Скільки треба гривень, щоб купити 100 злотих
- аби купити 100 злотих у банку, потрібно орієнтовно – 1 165 гривень;
- для придбання 100 злотих в обміннику, необхідно приблизно – 1 160 гривень.
Яку суму можна виручити за 100 злотих
- якщо обмінювати 100 злотих в банку, є можливість виручити приблизно – 1 110 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, можна отримати орієнтовно – 1 145 гривень.