"Нафтогаз" ухвалив рішення яким буде тариф на газ для населення в 2025
- "Нафтогаз" вирішив залишити тарифний план "Фіксований" без змін до 30 квітня 2026 року.
- Тариф на газ для населення залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр.
"Нафтогаз" ухвалив рішення не змінювати тарифний план "Фіксований". Тобто, тариф для населення надалі не зростатиме.
Як зміниться тариф на газ з 1 травня
"Нафтогаз" затвердив, що теперішній тариф буде діяти до 30 квітня 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.
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Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах.
Це рішення ухвалене з урахуванням мораторію на підвищення цін на природний газ, що діє зараз.
Ми вдячні кожному клієнту, хто своєчасно розраховується за спожитий газ. Це допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру,
– каже Чумак.
Зверніть увагу! Зараз "Нафтогаз" обслуговує приблизно 12,5 мільйонів українських сімей.
Який тариф на газ для населення буде після опалювального сезону
Теперішній тариф на газ складає – 7,96 гривні за кубометр. Тобто, він буде таким і надалі.
Частину українських споживачів обслуговують інші компанії. У них тарифи відрізняються.
Зауважте! Доставка газу оплачується окремо.