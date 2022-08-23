Як поновити пенсії після повернення з окупованих територій: поради юристів

Українці, які повернулись на підконтрольну територію України можуть поновити пенсію. Також пенсіонер може отримати кошти за той період, коли не мав змоги забрати виплати з тих чи інших причин.

Як поновити пенсійні виплати

Українці мають право поновити пенсійні виплати у повному обсязі, після того, як покинули тимчасово окуповану територію. У коментарі 24 каналу Ігор Чудовський, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери" розповів, що для цього потрібно:

зареєструватись як ВПО (внутрішньопереміщена особа),

(внутрішньопереміщена особа), звернутись до Пенсійного Фонду України (ПФУ).

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Для отримання пенсії внутрішньо переміщеній особі необхідно зареєструватися та отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, яка дозволить, зокрема, переоформити соціальні виплати та пенсію, пояснила 24 каналу Віолета Монастирська, адвокатка Адвокатського об'єднання Legal Strategy.

Як подати заяву про взяття на облік ВПО в електронній формі

За допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) подати заявку. Далі звернутись до центру адміністративних послуг за місцем перебування, аби отримати довідку в паперовій формі. З цією довідкою звертається в управління ПФУ в районі фактичного місця проживання для відновлення пенсійних виплат.

Як подати заяву про взяття на облік ВПО особисто

Заяву про взяття на облік може подати в електронному форматі, або ж особисто.

Звернутися до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг. Також заявнику необхідно надати документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.

В заяві про постановку на облік в якості внутрішньо переміщеної особи необхідно зазначити:

прізвище, ім'я та по батькові;

громадянство;

дата та місце народження;

стать;

відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);

відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена;

відомості про зареєстроване і фактичне місце проживання;

адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручатися офіційна кореспонденція, та контактний номер телефону;

обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;

повідомлення особи про непричетність до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;

відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;

відомості про наявність інвалідності та потреби в технічних та інших засобах реабілітації;

відомості про місце навчання / виховання дитини (найменування закладу);

відомості про працевлаштування, освіту, спеціалізацію професійної освіти, посаду, професію.

За який період можна отримати пенсію

Довідка видається безоплатно у день подання заяви про взяття на облік, крім випадків, коли при подачі заяви в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або в документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відсутня відмітка про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення. У такому випадку уповноважений орган зобов’язаний розглянути заяву протягом 15 робочих днів та прийняти рішення про видачу довідки або відмову в її видачі.

Нагадаємо, якщо пенсіонер не може отримати пенсію фізично у відділенні "Укрпошти", то виплати накопичуватимуться на його рахунку протягом шести місяців.

Стосовно сучасних реалій, у Пенсійному фонді наголошують, що всі виплати, які пенсіонери не змогли отримати вчасно протягом війни, будуть збережені. Якщо пенсіонери не можуть виїхати на безпечну територію, то отримають виплати якнайшвидше після деокупації,

– розповіла адвокатеса Монастирська.

Як змінити спосіб отримання пенсії

. Відповідно до ст. 46 (виплата пенсії за минулий час) цього Закону, нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми неотриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.

Також пенсіонери можуть змінити спосіб отримання пенсій: з фізично у відділенні "Укрпошти" на формат переказів на банківську картку. Для цього потрібно подати заяву у ПФУ особисто, або за допомогою вебпорталу portal.pfu.gov.ua.

Як подати заяву за допомогою вебпорталу

зайти до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП); у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати підрозділ "Внесення змін до пенсійної справи"; обрати вкладку “Заява на зміну способу виплати пенсії”, заповнити усі обов’язкові поля та прикріпити скан-копії: паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків, реквізитів, наданих банком (у разі обрання виплати через банк). Потім заяву зі скан-копіями документів необхідно підписати за допомогою КЕП та надіслати до Пенсійного фонду України. Пенсії в Україні та на окупованих територіях

У міськраді Маріуполя 24 каналу розповіли, що окупанти пропонують пенсіонерам близько 10 тисяч рублів. Але після перерахунку виходить не більше 7 тисяч рублів. Однак, з огляду на те, що в місті зросли ціни у три – чотири рази, то така пенсія еквівалентна близько 1,5 тисячі гривень. Що суттєво менше, ніж мінімальна пенсія в Україні.

Детальніше Менше, ніж мінімалка в Україні: які пенсії пропонують окупанти в Маріуполі

Пенсію можна отримати в спадок

, що в Україні з 1 липня мінімальна пенсія складає 2 027 гривень, а середня – 4 437 гривень.

Правник Чудовський розповів, що отримати неотриману пенсію мають також спадкоємці після того, як отримають спадщину.

Пенсія нараховується і на неї має право пенсіонери з дня призначення і до дня смерті. Ніяких виключень згідно закону немає,

– поділився він.