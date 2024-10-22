У Нафтогазі розповіли як повернути гроші за газ

Клієнти Нафтогазу можуть повернути свої гроші за газ. Проте це стосується лише дуже конкретних випадків.

Як повернути гроші за газ

Українці, які помилково здійснили оплату за блакитне паливо, можуть повернути свої гроші, якщо дотримуватимуться чіткої послідовності дій.

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В першу чергу треба підготувати такі документи:

написати заяву про повернення коштів на ім'я компанії, де необхідно описати ситуацію, а також зазначити дату та підписати;

платіжний документ про оплату (квитанція/чек/ банківська виписка);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

паспорт громадянина.

Також варто вказати номер телефону та електронну адресу.

Якщо кошти необхідно повернути на картку, надішліть додатково довідку з реквізитами банку. Якщо необхідно перенести гроші з одного особового рахунку на інший, зазначте в заяві обидва особових рахунки та суму, яку необхідно перенести з одного рахунку на інший,

– написали у компанії.

Документи треба надіслати в один зі способів: