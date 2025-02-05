Як повернути собі кошти при переплаті за газ

Повернути кошти при переплаті за газ можливо. Це право регулюється Кримінальним кодексом (зокрема, статтею 190 про шахрайство).

Інструкція для повернення коштів при переплаті за газ

Договір, що укладається між споживачем та регулятором, також гарантує повернення переплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Щоб повернути кошти, потрібно подати заяву за встановленим зразком, а також додати такі документи:

копія посвідчення особи;

паспорт особи, ID-карта чи тимчасове посвідчення;

копія ідентифікаційного коду;

довідка, де вказано банківські реквізити (йдеться про IBAN);

копія документа про підтвердження оплати (наприклад, чек, відповідна банківська виписка чи квитанція).

Зверніть увагу! Іноземці та особи без громадянства можуть надати національний паспорт як посвідчення особи.



Зразок заяви для повернення переплати, яку потрібно заповнити / сайт "Нафтогазу"

Документи та заяву про повернення переплати можна подавати онлайн та офлайн. Зокрема, сконтактуватися з "Нафтогазом" є можливість через e-mail: client@gas.ua.