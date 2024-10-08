Як повернути надміру сплачений військовий збір

Іноді через різні обставини податки сплачуються у більших сумах, ніж потрібно. В таких випадках усі часто задаються питанням, як повернути надмірно сплачені обов'язкові платежі. Одним із таких платежів є військовий збір.

Як повернути сплачений військовий збір

Найчастіше це відбувається через помилки у розрахунках фінансових служб або бухгалтерів підприємства, дубляж платежів у банку або інші технічні причини. Втім, повернути надміру сплачений військовий збір можливо, повідомляють у ДПС.

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Для повернення надмірно сплаченого військового збору необхідно подати заяву до податкового органу у письмовій формі. У заяві слід вказати період, за який потрібно повернути кошти, та банківські реквізити для їхнього зарахування. Якщо є, додається копія квитанції про перерахування збору.

Зверніть увагу! Заява може бути подана особисто, поштою або через електронний кабінет платника податків. При цьому, податкове законодавство дозволяє зарахування надмірно сплаченого збору на наступний звітний період.