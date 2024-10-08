Как вернуть уплаченный военный сбор

Чаще всего это происходит из-за ошибок в расчетах финансовых служб или бухгалтеров предприятия, дубляжа платежей в банке или других технических причин. Впрочем, вернуть излишек уплаченного военного сбора возможно, сообщают в ГНС.

Читайте также: Как назначается субсидия, если человек выехал за границу

Для возврата излишка уплаченного военного сбора необходимо подать заявление в налоговый орган в письменной форме. В заявлении следует указать период, за который нужно вернуть средства, и банковские реквизиты для их зачисления. Если есть, прилагается копия квитанции о перечислении сбора.

Обратите внимание! Заявление может быть подано лично, по почте или через электронный кабинет налогоплательщика. При этом налоговое законодательство позволяет зачисление излишка уплаченного сбора на следующий отчетный период.