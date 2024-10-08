Как вернуть уплаченный военный сбор

Чаще всего это происходит из-за ошибок в расчетах финансовых служб или бухгалтеров предприятия, дубляжа платежей в банке или других технических причин. Впрочем, вернуть излишек уплаченного военного сбора возможно, сообщают в ГНС.

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Для возврата излишка уплаченного военного сбора необходимо подать заявление в налоговый орган в письменной форме. В заявлении следует указать период, за который нужно вернуть средства, и банковские реквизиты для их зачисления. Если есть, прилагается копия квитанции о перечислении сбора.

Обратите внимание! Заявление может быть подано лично, по почте или через электронный кабинет налогоплательщика. При этом налоговое законодательство позволяет зачисление излишка уплаченного сбора на следующий отчетный период.

Кто осуществляет возврат средств

Казначейский орган, уполномоченный на обслуживание бюджетных средств, возвращает излишек уплаченного военного сбора в течение 5 дней после получения заключения от контролирующего органа.