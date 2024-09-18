Якою буде пенсія за наявності 25 років стажу

Розмір пенсії є індивідуальним і залежить від кількох факторів, включаючи страховий стаж і офіційну заробітну плату. Пенсія нараховується лише з законно задекларованого доходу.

Які вимоги до стажу

Уряд встановлює вимоги до стажу, які з часом зростають, повідомляють у ПФУ. Розмір пенсії також залежить від дати виходу на пенсію, оскільки зміни в законодавстві впливають на виплати.

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Для виходу на пенсію необхідний стаж складає 25 років для чоловіків і 20 років для жінок. За кожен рік стажу понад встановлену норму пенсія збільшується на 1%, але не більше ніж 1% від прожиткового мінімуму. Це стосується тих, хто вийшов на пенсію до 2011 року.

Ті, хто вийшов на пенсію пізніше, отримують компенсацію за понад 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок.

Наприклад! Якщо особа має 30 років понаднормового стажу, а прожитковий мінімум зараз складає 2 361 гривню, то максимальна сума компенсації за стаж може сягати 708 гривень. Тобто, тобто по 23,61 гривні. за кожний рік перевищення стажу.

Мінімальний розмір пенсії за віком для осіб, які мають відповідний страховий стаж, становить прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.