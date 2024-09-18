Какие требования к стажу

Правительство устанавливает требования к стажу, которые со временем растут, сообщают в ПФУ. Размер пенсии также зависит от даты выхода на пенсию, поскольку изменения в законодательстве влияют на выплаты.

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Для выхода на пенсию необходимый стаж составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. За каждый год стажа сверх установленной нормы пенсия увеличивается на 1%, но не более чем 1% от прожиточного минимума. Это касается тех, кто вышел на пенсию до 2011 года.

Те, кто вышел на пенсию позже, получают компенсацию за более 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин.

Например! Если лицо имеет 30 лет сверхурочного стажа, а прожиточный минимум сейчас составляет 2 361 гривну, то максимальная сумма компенсации за стаж может достигать 708 гривен. То есть, то есть по 23,61 гривны. за каждый год превышения стажа.

Минимальный размер пенсии по возрасту для лиц, которые имеют соответствующий страховой стаж, составляет прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.