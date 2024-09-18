Какие требования к стажу
Правительство устанавливает требования к стажу, которые со временем растут, сообщают в ПФУ. Размер пенсии также зависит от даты выхода на пенсию, поскольку изменения в законодательстве влияют на выплаты.
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Для выхода на пенсию необходимый стаж составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. За каждый год стажа сверх установленной нормы пенсия увеличивается на 1%, но не более чем 1% от прожиточного минимума. Это касается тех, кто вышел на пенсию до 2011 года.
Те, кто вышел на пенсию позже, получают компенсацию за более 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин.
Минимальный размер пенсии по возрасту для лиц, которые имеют соответствующий страховой стаж, составляет прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.