Які вимоги до стажу
Уряд встановлює вимоги до стажу, які з часом зростають, повідомляють у ПФУ. Розмір пенсії також залежить від дати виходу на пенсію, оскільки зміни в законодавстві впливають на виплати.
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Для виходу на пенсію необхідний стаж складає 25 років для чоловіків і 20 років для жінок. За кожен рік стажу понад встановлену норму пенсія збільшується на 1%, але не більше ніж 1% від прожиткового мінімуму. Це стосується тих, хто вийшов на пенсію до 2011 року.
Ті, хто вийшов на пенсію пізніше, отримують компенсацію за понад 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок.
Мінімальний розмір пенсії за віком для осіб, які мають відповідний страховий стаж, становить прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.