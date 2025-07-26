Важлива умова, яку потрібно виконувати пенсіонерам щороку: про що йдеться

В Україні є додаткові умови щодо продовження виплат пенсій та страхових виплат особам, які тимчасово проживають за межами України й тим, хто проживає на тимчасово окупованих територіях.

Які вимоги є для пенсіонерів щороку?

Як нагадують в Пенсійному фонді України, пенсіонерам щороку до 31 грудня потрібно проходити фізичну ідентифікацію особи, передає 24 Канал.

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Водночас варто пам'ятати, що такі умови не поширюються на одержувачів пенсії або страхових виплат, які здійснюються на умовах міжнародних договорів.

Проходити ідентифікацію мають такі категорії осіб:

проживають на тимчасово окупованих територіях,

тимчасово перебувають за межами України.

Що передбачає фізична ідентифікація Це така процедура, що встановлює дані щодо особи на підставі перевірених документів.

Як пройти фізичну ідентифікацію?

Для того, щоб пройти ідентифікацію можна використовувати декілька способів:

Онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ,

За допомогою відеоконференцзв'язку, визначивши дату та час зустрічі з працівником ПФУ: треба буде пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та відповісти на питання,

Через закордонні дипломатичні установи України – тобто посольства або консульства України, які видають документ про підтвердження перебування особи в живих.

Особисто в сервісному центрі чи банківській установі.

Зверніть увагу! Ще однією вимогою для пенсіонерів є повідомлення про неотримання виплат від Росії. Це стосується осіб, які проживають на ТОТ або які виїхали на підконтрольну Україні територію з ТОТ.