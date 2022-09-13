Математика не на користь путіна, – Фурса пояснив, які в росії доходи та витрати

З самого початку повномасштабної війни в України росія не шкодувала на її ведення ані людей, ані грошей. Утім, гроші мають властивість закінчуватися.

Ізоляція сильніша за брак грошей

Про це 24 каналу розказав інвестиційний банкір Сергій Фурса. Як зауважив він, потрібно розуміти, що шалені витрати росії були здійснені ще до вторгнення 24 лютого, коли у країни-агресорки ще був доступ до експорту з розвинених країн і вона могла купувати те, що було потрібно.

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Натомість у майбутньому замінити ті куплені та виготовлені ракети та іншу зброю росії буде набагато важче, оскільки такі технології будуть набагато менш доступні для неї. Саме тому підрахунок грошей агресора – це лише частина цієї історії.

В принципі ізоляція росії буде впливати набагато сильніше, аніж вартість тих ракет,

– вважає Фурса.

Того, що росія заробляє зараз не вистачає

Хоч росія і продовжувала заробляти величезні гроші з продажу енергоресурсів під час цієї війни – це не те саме, ніж якби вона раптом почала отримувати додаткові гроші. Країна-агресорка заробляла їх постійно, а отже й постійно витрачала. Банкір пояснив, що це працює, як і в будь-якому сімейному бюджеті.

"Уявіть, ви витрачаєте гроші, які заробляєте. А тут у вас раптом з'являється нова стаття витрат і грошей для неї не передбачено, бо те, що ви заробляли і заробляєте, ви витрачаєте", – навів приклад Фурса.

Ба більше, за його словами, росія зараз заробляє набагато менше, ніж заробляла ще рік тому. Адже крім нафтогазових доходів у росіян було ще кілька напрямків, прибутки з яких скоротилися в результаті санкцій. У них зменшилися доходи від роздрібної торгівлі, тобто податок ПДВ, а також стало менше й імпорту й податків з нього.

До того ж і нафтогазові доходи продовжують скорочуватися, хоч поки що більше мова йде про газову складову, тому що росія фактично зробила собі "самоембарго".

Витрати у них залишаються на тому ж рівні, додалися військові витрати, а доходи зменшуються. Тому насправді математика тут не на користь путіна,

– підсумував інвестиційний банкір.

Сергій Фурса розповів про доходи та витрати росії: дивіться відео

Як змінилося життя росіян після повномасштабного вторгнення

Від повномасштабно війни з Україною страждає не лише бюджет росії, а й гаманці пересічних громадян. Як розповів економічний експерт Олег Пендзин, їхні реальні доходи, а з ними і купівельна спроможність населення, також суттєво знизились. Особливо це відчувають соціально малозабезпечені верстви населення – пенсіонери та ті хто отримував соцвиплати від держави.

За офіційними даними росстату, у I кварталі (січень – березень) реальні доходи населення впали на 1,2% проти 2021 року, а у II кварталі (квітень – червень) – ще на 0,8%.