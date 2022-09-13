Изоляция сильнее нехватки денег

Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Как заметил он, нужно понимать, что сумасшедшие расходы россии были осуществлены еще до вторжения 24 февраля, когда у страны-агрессорки еще был доступ к экспорту из развитых стран и она могла покупать то, что требовалось.

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В будущем заменить те купленные и изготовленные ракеты и другое оружие России будет гораздо труднее, поскольку такие технологии будут гораздо менее доступны для него. Именно поэтому подсчет денег агрессора – лишь часть этой истории.

В принципе изоляция россии будет влиять гораздо сильнее, чем стоимость этих ракет,

– считает Фурса.

То, что россия зарабатывает сейчас не хватает

Хотя Россия и продолжала зарабатывать огромные деньги по продаже энергоресурсов во время этой войны – это не то же, чем если бы она вдруг начала получать дополнительные деньги. Страна-агрессорка зарабатывала их постоянно, а значит, и постоянно тратила. Банкир объяснил, что это работает, как и в любом семейном бюджете.

"Представьте, вы тратите деньги, которые зарабатываете. А тут у вас вдруг появляется новая статья расходов и денег для нее не предусмотрено, потому что то, что вы зарабатывали и зарабатываете, вы тратите", – привел пример Фурса.

Более того, по его словам, россия сейчас зарабатывает гораздо меньше, чем зарабатывала еще год назад. Ведь помимо нефтегазовых доходов у россиян было еще несколько направлений, доходы по которым сократились в результате санкций. У них уменьшились доходы от розничной торговли, то есть налог НДС, а также стало меньше импорта и налогов с него.

К тому же и нефтегазовые доходы продолжают сокращаться, хотя пока больше идет речь о газовой составляющей, потому что россия фактически сделала себе "самоэмбарго".

Расходы у них остаются на том же уровне, прибавились военные расходы, а доходы уменьшаются. Поэтому на самом деле математика здесь не в пользу путина,

– подытожил инвестиционный банкир.

Сергей Фурса рассказал о доходах и расходах россии: смотрите видео

Как изменилась жизнь россиян после полномасштабного вторжения

От полномасштабной войны с Украиной страдает не только бюджет россии, но и кошельки рядовых граждан . Как рассказал экономический эксперт Олег Пендзин, их реальные доходы, а с ними и покупательная способность населения также существенно снизились. Особенно это чувствуют социально малообеспеченные слои населения – пенсионеры и получавшие соцвыплаты от государства.

По официальным данным росстата, в I квартале (январь – март) реальные доходы населения упали на 1,2% по сравнению с 2021 годом, а во II квартале (апрель – июнь) – еще на 0,8%.