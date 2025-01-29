Росія отримує мільярдні прибутки від експорту деревини у ЄС в обхід санкцій

Росія продає деревину у ЄС в обхід санкцій. Постачання відбувалося через треті країни.

Як деревина надходить з Росії у ЄС

Після впровадження санкцій, ЄС отримав від Росії деревини на 1,5 мільярда євро (це орієнтовно 500 тисяч кубометрів), повідомляє 24 Канал з посиланням на Earthsight.

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Зверніть увагу! Йдеться про санкції, які ЄС впровадив у липні 2022 року.

Розслідувачі Earthsight протягом 9 місяців видавали себе за покупців і записували свідчення трейдерів, що відкрито визнавали введення незаконної діяльності. Країнами-посередниками виступали переважно Китай, Казахстан та Туреччина.

Обсяги цього імпорту зростають. Нещодавно вони сягнули рекордного рівня – 700 кубометрів в день.

Дані розслідування свідчать, що найімовірніше усі 27 країн-членів ЄС приймають нелегальну фанеру. Найбільше ця сировина постачається у:

Польщу;

Німеччину;

Іспанію;

Португалію;

Італію;

Естонію.

Також розслідування показало, що: