УКР РУС
29 січня 2025, 12:05
1

Росія отримує мільярдні прибутки від експорту деревини у ЄС в обхід санкцій

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Росія експортує деревину в ЄС в обхід санкцій через треті країни, такі як Китай, Казахстан і Туреччина.
  • Усі 27 країн-членів ЄС приймають нелегальну фанеру, найбільше – Польща.

Росія продає деревину у ЄС в обхід санкцій. Постачання відбувалося через треті країни.

Як деревина надходить з Росії у ЄС

Після впровадження санкцій, ЄС отримав від Росії деревини на 1,5 мільярда євро (це орієнтовно 500 тисяч кубометрів), повідомляє 24 Канал з посиланням на Earthsight.

Читайте також Долар та євро стрімко йдуть вниз: скільки коштує валюта на готівковому ринку

Зверніть увагу! Йдеться про санкції, які ЄС впровадив у липні 2022 року.

Розслідувачі Earthsight протягом 9 місяців видавали себе за покупців і записували свідчення трейдерів, що відкрито визнавали введення незаконної діяльності. Країнами-посередниками виступали переважно Китай, Казахстан та Туреччина.

Обсяги цього імпорту зростають. Нещодавно вони сягнули рекордного рівня – 700 кубометрів в день.

Дані розслідування свідчать, що найімовірніше усі 27 країн-членів ЄС приймають нелегальну фанеру. Найбільше ця сировина постачається у:

  • Польщу;
  • Німеччину;
  • Іспанію;
  • Португалію;
  • Італію;
  • Естонію.

Також розслідування показало, що:

  • дві з семи компаній, які займалися постачанням, пов'язані з підсанкційними олігархами, зокрема, з Володимиром Євтушенковим;
  • у "схемі" брали участь державні підприємства Білорусі.