Як порахувати, скільки платити за світло по лічильнику

Зазвичай розрахунок комунального платежу відбувається автоматично, при передачі показів лічильника. Система сама здійснює нарахування.

Чи можна самостійно розрахувати платіж за світло

Аби перевірити чи коректні нарахування здійснив регулятор, можна зробити розрахунки самостійно. Для цього потрібно зафіксувати дані лічильника за місяць.

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Тобто, від актуальних показників відняти дані за минулий місяць. Таким чином ми отримаємо кількість витрачених кіловатів за цей період.

Нагадаємо! Аби зняти показники, потрібно зафіксувати цифрові значення на лічильнику, окрім тих, що виділені комою чи червоним кольором.

Якщо отриманий результат не збігається з тими даними, які надав регулятор, споживач може звернутись до контакт-центру для отримання пояснень. У випадку помилки, платіжка буде перерахована.

Зверніть увагу! Тариф на електроенергію зараз складає 4,32 гривні за кіловат-годину. Однак, деякі українці мають змогу платити вдвічі менше, хто це ви можете дізнатись тут.