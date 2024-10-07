Кому надається субсидія

На субсидію мають право громадяни, які мають комуналку більшу ніж визначений для них обов’язковий платіж. Розмір такої допомоги визначається індивідуально, повідомляє ПФУ.

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Під час опалювального сезону розмір субсидії зростає. З 1 жовтня розпочався перерахунок цієї допомоги у автоматичному режимі. Зокрема і для отримувачів нульової субсидії у літній період.

Зверніть увагу! Звертатись у відповідальні органи для повторного призначення та перерахунку субсидії потрібно представникам тих домогосподарств, де відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб.

Як оформити субсидію

Щоб оформити субсидію, особа має звернутись у відповідальні органи зі спеціальною заявою та декларацією. При певних обставинах до пакета документів потрібно додати:

  • договір оренди;
  • довідку про статус ВПО;
  • копію договору про реструктуризацію заборгованості;
  • письмове пояснення, відносно джерела доходів.

Терміни подачі документів впливають на момент призначення субсидії:

  • якщо заява на субсидію подається з 1 жовтня до 30 листопада, допомога призначається з моменту початку опалювального сезону;
  • з 1 грудня – з місяця звернення.