Кому предоставляется субсидия

На субсидию имеют право граждане, которые имеют коммуналку большую чем определенный для них обязательный платеж. Размер такой помощи определяется индивидуально, сообщает ПФУ.

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Во время отопительного сезона размер субсидии растет. С 1 октября начался перерасчет этой помощи в автоматическом режиме. В том числе и для получателей нулевой субсидии в летний период.

Обратите внимание! Обращаться в ответственные органы для повторного назначения и перерасчета субсидии нужно представителям тех домохозяйств, где произошли изменения в составе зарегистрированных лиц.

Как оформить субсидию

Чтобы оформить субсидию, лицо должно обратиться в ответственные органы со специальным заявлением и декларацией. При определенных обстоятельствах к пакету документов нужно добавить:

договор аренды;

справку о статусе ВПЛ;

копию договора о реструктуризации задолженности;

письменное объяснение, относительно источника доходов.

Сроки подачи документов влияют на момент назначения субсидии: