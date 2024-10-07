Кому предоставляется субсидия
На субсидию имеют право граждане, которые имеют коммуналку большую чем определенный для них обязательный платеж. Размер такой помощи определяется индивидуально, сообщает ПФУ.
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Во время отопительного сезона размер субсидии растет. С 1 октября начался перерасчет этой помощи в автоматическом режиме. В том числе и для получателей нулевой субсидии в летний период.
Обратите внимание! Обращаться в ответственные органы для повторного назначения и перерасчета субсидии нужно представителям тех домохозяйств, где произошли изменения в составе зарегистрированных лиц.
Как оформить субсидию
Чтобы оформить субсидию, лицо должно обратиться в ответственные органы со специальным заявлением и декларацией. При определенных обстоятельствах к пакету документов нужно добавить:
- договор аренды;
- справку о статусе ВПЛ;
- копию договора о реструктуризации задолженности;
- письменное объяснение, относительно источника доходов.
Сроки подачи документов влияют на момент назначения субсидии:
- если заявление на субсидию подается с 1 октября по 30 ноября, помощь назначается с момента начала отопительного сезона;
- с 1 декабря – с месяца обращения.